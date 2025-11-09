В Минске решили расширить самое «молодое» кладбище 2 9.11.2025, 10:29

Всего через 10 месяцев после его открытия была занята почти половина территории.

Власти Минска планируют расширить территорию самого нового в городе кладбища «Лесное».

Строительство новой очереди намерены начать в 2026 году, чтобы увеличить площадь для захоронений. Об этом заявил директор «Гордорстроя» Сергей Панёв, сообщает «Телеграф».

Кладбище «Лесное», расположенное в 4 км юго-восточнее МКАД рядом с деревней Большой Тростенец, стало местом упокоения для тысяч минчан. Его строительство началось в 2020 году, а первые захоронения прошли в марте 2021 года.

Всего через 10 месяцев после запуска, в январе 2022 года, снимки с дрона агенства «Спутник» показали, что была занята почти половина его территории. На сегодняшний день в столице для погребения доступны только два кладбища: «Западное» и «Лесное».

Ранее представители КУП «Спецкомбинат КБО» давали разные прогнозы о том, на сколько лет хватит мест на новом кладбище. В 2021 году замдиректора предприятия Сергей Тур заявлял, что мощности «Лесного» должно хватить на 10–15 лет. Еще в 2018 году директор комбината Николай Ракевич оценивал этот срок в 15–20 лет.

