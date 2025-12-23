закрыть
В Беларусь идут настоящие морозы

3
  • 23.12.2025, 8:40
  • 2,288
В Беларусь идут настоящие морозы

До -12°С.

Белгидромет предупредил о резком похолодании. Из-за надвигающейся волны холода в Витебской области уже был объявлен оранжевый уровень метеоопасности.

Заметное понижение температуры началось в понедельник вечером — примерно с 21:00.

Плюсовых температур днем в ближайшие трое суток практически не прогнозируется. Лишь на юго-западе страны местами возможно незначительное потепление — до +2 °C во вторник и до +1 °C в четверг. В остальных регионах установится устойчивая холодная погода, а на севере ночные морозы будут особенно ощутимыми.

Прогноз Белгидромета на ближайшие три дня:

— Вторник, 23 декабря: ночью от −12 °C на северо-востоке до +2 °C на юго-западе, днем −2…−8 °C, на юге и юго-западе −1…+2 °C.

— Среда, 24 декабря: ночью −8…−15 °C, местами до −18 °C, днем по стране −3…−10 °C.

— Четверг, 25 декабря: ночью от −5 °C на севере до −13 °C на юге, местами до −16 °C, днем −6…+1 °C.

