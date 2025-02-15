Китай вытесняет РФ с оккупированных территорий Украины 1 15.02.2025, 13:23

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Москве не хватает средств.

Журналисты указывают, что китайцы активно создают совместные с РФ компании и ищут граждан на оккупированных территориях для работы на таких предприятиях. Сейчас известно о более десятке таких компаний из Поднебесной.

Ряд частных компаний из Китая начал активно работать на временно оккупированных украинских территориях, где налажена поставка необходимого оборудования и началось восстановление разрушенных заводов. Об этом сообщает NV.

СМИ пишет, что китайские бизнесмены скорее всего получили санкцию от руководства Компартии на такую работу и уверены, что останутся без какого-либо наказания. Известно, что ряд предпринимателей из Поднебесной, представляющих различные отрасли — от энергетики и сельского хозяйства до легкой промышленности — ездят на оккупированные территории, создают там совместные российско-китайские фирмы и занимаются поиском местного населения для работы.

«В настоящее время россиянам не хватает денег для развития захваченных украинских земель. Поэтому Кремль пытается привлечь китайские компании к инвестированию в оккупированные районы Украины», — сказал директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский.

Начиная с весны 2023 года на так называемой «Кантонской ярмарке» в китайском Гуанчжоу были компании с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Так «советник генерального директора» оккупационной «государственной компании «Надра» из так называемой «ДНР» Артем Жихарев посетил ряд заводов по производству горнодобывающего оборудования в Пекине, Чжэнчжоу, Цзинане и Тайюане. Уже в 2024 году китайская компания Liming Heavy Industry Science & Technology ряд видов промышленного оборудования, среди которых были стационарные дробильные установки, вибрационные питатели и другое дополнительное оборудование.

СМИ отмечает, что китайцы помогают россиянам не только восстанавливать разрушенную промышленность на Донбассе, но и поставляли оборудование для захваченных россиянами шахт в Торезе, Снежном и Крестовке. Кроме того, РФ пытается привлечь автомагистраль «Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь», которую РФ активно строит, к международному транспортному коридору «Европа — Западный Китай».

Также, как утверждает издание, сейчас происходят контакты представителей КПК и российских оккупационных администраций, а китайские власти привлекают к работам лиц, находящихся под следствием в Украине и международными санкциями. Одним из таких по данным журналистов является помощник генерального директора, секретарь партийной ячейки и генеральный директор направления инвестиций и финансирования Heilongjiang Construction Investment Group Ван Дунтао.

Эксперты сообщили изданию, что в первом полугодии 2023 года похищенное имущество и ресурсы с оккупированных территорий Донбасса шли на экспорт в Китай. В то же время уже более 60% импорта во временно оккупированную Луганщину составляли товары из Поднебесной.

По мнению специалистов, РФ не способна самостоятельно отстроить разрушенную промышленность Донбасса, поэтому активно пытается привлечь китайские предприятия. Кроме того, благодаря этому, Россия пытается таким образом убедить бизнес из КНР, что оккупированные территории Украины останутся под контролем россиян.

«Кремль предлагает какие-то выгодные условия Пекину, китайскому бизнесу на оккупированных территориях. А КНР в ответ через все дипломатические каналы продвигает тезис, чтобы оккупированная часть оставалась под контролем РФ. По сути, это техника бизнес-лоббизма, но именно для легализации военной агрессии Путина на международном уровне», — считает политолог Петр Олещук.

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