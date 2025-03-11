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Россияне убили и расчленили зубра в заповеднике Аскания-Нова на Херсонщине

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  • 11.03.2025, 21:14
  • 3,874
Россияне убили и расчленили зубра в заповеднике Аскания-Нова на Херсонщине

Животное внесено в Красную книгу.

В соцсети обнародовали фото и видео, на которых российские военные показывают убитого и расчлененного зубра.

Российские захватчики несут смерть не только людям, но и всему живому вокруг. На одном из видео, снятых в Аскании-Нова на временно оккупированной территории Херсонщины, видно, что среди жертв их действий, вероятно, оказался краснокнижный зубр — один из последних представителей вида, которых в мире осталось около 400 особей, информирует Цензор.НЕТ.

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