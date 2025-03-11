Россияне убили и расчленили зубра в заповеднике Аскания-Нова на Херсонщине

Россияне убили и расчленили зубра в заповеднике Аскания-Нова на Херсонщине11
- 11.03.2025, 21:14
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Животное внесено в Красную книгу.
В соцсети обнародовали фото и видео, на которых российские военные показывают убитого и расчлененного зубра.
Российские захватчики несут смерть не только людям, но и всему живому вокруг. На одном из видео, снятых в Аскании-Нова на временно оккупированной территории Херсонщины, видно, что среди жертв их действий, вероятно, оказался краснокнижный зубр — один из последних представителей вида, которых в мире осталось около 400 особей, информирует Цензор.НЕТ.