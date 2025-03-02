Bild: Америка сопротивляется идее Трампа и Вэнса
- 2.03.2025, 15:32
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Оба политика нарочно срежиссировали ссору с Зеленским перед камерами.
Скандал на встрече президентов США и Украины был срежиссирован Дональдом Трампом при участии вице-президента Джей Ди Вэнса. Их целью было унизить Владимира Зеленского публично, для чего и была позволена прямая трансляция. Об в этом в комментарии Bild заявил профессор международной политики из Кёльнского университета Томас Йегер.
«Трамп и Вэнс хотели унизить Зеленского. Вот почему они устроили прямую трансляцию этого зрелища. Сначала они его дразнили, а потом укусили», — отметил он.
По мнению Йегера, Трамп пытается убедить американцев, что Украина ведет себя неблагодарно и потому «недостойна» дальнейшей помощи. Сторонники Трампа уже в восторге от этой идеи, но остальная Америка пока этому сопротивляется, говорит аналитик.
Йегер отметил, что Трамп отталкивает от США союзников, приобретенных за последние 80 лет, и в целом подрывает доминирующее положение США в международной политике. Взамен американский президент идет на сближение с российским диктатором Владимиром Путиным.
«Трамп считает, что нашел в Путине друга, но тот его просто использует», — подчеркнул эксперт.