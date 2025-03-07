Нидерланды выделят 700 миллионов евро на дроны для Украины
- 7.03.2025, 23:54
Нидерланды выделят финансовую помощь на дроны для Украины. Сейчас идет речь о 700 миллионах евро.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.
«Продолжаю работу в командировке, сегодня — Нидерланды. Рад встретиться с моим другом, министром обороны Рубеном Брекельмансом», - отметил Умеров.
Он сообщил, что Нидерланды находятся среди лидеров поддержки Украины, и добавил, что эта поддержка остается неизменной.
«Нидерланды выделяют 700 миллионов евро на дроны для Украины», - заявил Умеров.
По его словам, они с нидерландскими коллегами также оговорили развитие «Линии дронов».
«Отдельно обсудили этот важный проект, который помогает масштабировать современный боевой опыт. Нидерланды готовы поддерживать его и способствовать его расширению», - рассказал он.
Министр также отметил, что укрепление ПВО остается среди главных приоритетов Украины.
«Обсудили конкретные шаги, которые помогут Украине эффективнее противостоять российским ракетным и дроновым атакам», - подытожил Умеров.