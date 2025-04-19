Один из крупных белорусских банков предупреждает о проведении технических работ
- 19.04.2025, 17:19
Платежные операции будут недоступны.
«Беларусбанк» предупредил, что некоторые платежные операции в ночь 19 по 20 апреля будут недоступны.
В связи с проведением банком технических работ для клиентов будут временно недоступны некоторые операции в подразделениях банка, в системе «Расчет» (ЕРИП) и в инфокиосках.
Работы будут проходить в период времени с 23:00 19.04.2025 по 7:00 20.04.2025. Ограничат операции по вкладным и текущим счетам, погашение кредитов, а также действия по оформлению банковских карточек.
Более того, в период времени с 00:30 до 02:30 20 апреля в подразделениях банка будут недоступны операции с денежной наличностью и платежными картами.