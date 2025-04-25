СМИ: «Реал» может бойкотировать финал Кубка Испании
- 25.04.2025, 22:02
В мадридском клубе недовольны назначением на игру с «Барселоной» судьи Бенгоэчеа.
Мадридский «Реал» может бойкотировать финал Кубка Испании по футболу, сообщает в аккаунте телепрограммы El Chiringuito в соцсети Х.
«Юристы «Реала» готовят заявление, в котором клуб потребует извинений от судей. «Реал» может уехать домой, не сыграв в финальном матче», — говорится в сообщении.
Ранее клубное телевидение «Реала» опубликовало видео, в котором раскритиковало назначение на финал главного судьи Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа, указав на ряд его ошибок в пользу соперников мадридского клуба. На пресс-конференции перед финалом Бенгоэчеа после вопрос о критике расплакался, заявив, что ему тяжело, когда сын приходит домой в слезах после того, как в школе его отца называют «вором».
После этого, как сообщал COPE, «Реал» потребовал от Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отстранить Бенгоэчеа от предстоящего матча. Но в RFEF отказался, отмечает Mundo Deportivo. «Реал» в ответ решил не присутствовать ни на одном мероприятии RFEF, предшествующем финалу, клуб отметил пресс-конференцию, тренировку и фотосессию тренеров, а глава мадридского клуба Флорентино Перес не будет присутствовать на официальном ужине президентов команд.
Финал Кубка Испании пройдет 26 апреля на Олимпийском стадионе в Севилье, начало — 23:00 по Минску.