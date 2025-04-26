В Беларуси перенесли сроки поступления в колледжи и техникумы 26.04.2025, 13:26

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Когда нести документы?

Министерство образования Беларуси немного сдвинуло сроки вступительной кампании в средние специальные учебные заведения (ссузы) — в среднем на два-три дня позже, чем обычно. Новые даты прописаны в постановлении № 67, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале 26 апреля.

Теперь документы на дневную форму обучения за счет бюджета для выпускников базовой школы будут принимать с 18 июля по 1 августа. На платное — до 12 августа. Если для поступления нужно сдавать спецэкзамен, то срок приема документов — тоже до 1 августа.

Те, кто окончил полную среднюю школу или профтехучилище, смогут подать документы на бюджет с 18 июля по 6 августа, а на платное обучение — до 14 августа. Для специальностей с профильными экзаменами — до 6 августа. Иностранцам тоже сократили срок — документы от них будут принимать до 1 августа, а не до 3-го, как раньше.

Сроки вступительных экзаменов тоже сместился: на бюджет — с 2 по 7 августа, на платное — с 7 по 10 августа.

Кроме того, смещены сроки зачисления поступивших в августе.

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