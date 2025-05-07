«За чей счет?» 12 7.05.2025, 10:14

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Родители резко ответили на новый запрет для школьников.

С 1 сентября в школах Беларуси еще больше ограничат использование мобильных телефонов: ученики будут сдавать их на весь день. «Зеркало» спросило мам и пап из разных регионов страны, что они думают об этой идее. Мнения резко разделились — от «не вижу беды» до «бред полнейший». Родители не смолчали и о других острых моментах школьной жизни: пропускном режиме, поборах и бесконечных требованиях.

«Лучше бы научили поиску информации»

Ксения, мама двоих детей, Минск

В нашей школе уже действует запрет на использование смартфонов, но на уроке. На перемене дети могут брать телефон. Они хранятся в классе в специальном отсеке: длинная коробка с ячейками. В группе продленного дня пользование не ограничено. Насколько я знаю, дети играют [в мобильные игры].

Мне не нравится такой запрет. Могут быть всякие непредвиденные ситуации, когда мне нужно связаться с ребенком либо ребенку связаться со мной. Я могу понять запрет на уроке, но не в целом в школе.

В целом без телефона можно обойтись. Но, на мой взгляд, лучше бы учили использовать его в учебе. Это же мини-компьютер с интернетом! Можно научить поиску информации, по каждому предмету. Хранить, например, словарные слова… Да много всего. А они запрещают.

«За чей счет? Правильно, родителей»

Алена, мама школьника, Брест

В нашей школе в начале уроков все дети складывают телефоны в специальный лоток, который стоит либо у учителя на столе, либо где-то, где не будет мешать, но в учебном кабинете. И после окончания уроков — забирают.

Идею сдавать мобильники на весь учебный день считаю полнейшим бредом. Во-первых: кто будет нести материальную ответственность за все? Ни один учитель не захочет брать на себя такой груз. Потому что модельный ряд мобильных телефонов у учеников широкий. Вещи из гардероба воруют, и найти не могут виновных, а тут телефоны.

Во вторых: если все-таки решат отбирать телефоны, за чей счет будут покупать сейфы? Правильно, за наш. На чьи плечи и без этого ложатся все сборы и поборы. Не думаю, что родители захотят покупать сейфы за свой счет. А государство тем более не будет. Ремонты в школах годами не делаются. А что делается — все из кармана родителей.

Запреты, как мы знаем, ничего хорошего не сулят. Дети как пользовались, так и продолжат. Просто каждый родитель несет ответственность в первую очередь за свое чадо. И может примером показывать, что жизнь вне голубого экрана еще ярче и интереснее.

Я не вижу ничего плохого в том, что дети ходят в школу с телефоном.

Есть проблема, что от учеников много требуют. Особенно государство. От детей, которые, по сути, должны наслаждаться этим периодом. Учиться в удовольствие. А их всё грузят и грузят.

Государство могло бы предложить путешествовать (за его счет) хотя бы один раз в год. Или съездить на элементарную экскурсию по достопримечательностям нашей страны. Учить нашу историю. Любить свою страну и показывать детям мир, чтобы они хотели стремиться изменить его к лучшему. Мы такие идеи оценим и поддержим.

А вот эти запреты… Только на бумажке и будут выполняться.

«Гэтыя тэлефоны — найменшае»

Алесь, тата двух дзяцей, Мінская вобласць

Наконт тэлефонаў — у мяне дваістае стаўленне. У маім дзяцінстве іх не было, і нармальна жылі. Забіраюць, каб проста дзеці не сядзелі ў калідорах. Бо, кажуць, перапынак, ідзеш — а яны ўсе там у тэлефонах. Гэта таксама дрэнна, [дзеці] павінны рухацца, камунікаваць між сабой.

То-бок я не бачу [ў забароне] нейкай бяды. Можа, і карысна, каб яны тэлефанавалі, толькі калі б нешта здарылася.

У мяне, напрыклад, ёсць пэўныя пытанні да настаўніцы, якая можа крычаць. Ці вучні, якія буляць. А ён (дзіцёнак. — Заўв. рэд.) мне не зможа патэлефанаваць у гэты момант. Але калі ўжо ёсць такая тэрміновая патрэба — можна пакласці ў заплечнік «званілку» Nоkia, ніхто гэта нават не праверыць. Плюс у нас былі гадзіннікі-«званілкі», каб зрабіць выклік бацькам.

Што не падабаецца перш за усё. Першапачаткова была добрая ідэя: шмат падручнікаў дублююцца ў папяровым і электронным выглядзе. Можна было прыносіць іх на планшэтах, шмат хто гэта дазваляў. І гэта было вельмі добра. Бо, шчыра кажучы, заплечнік сына я падымаю — там сапраўды кілаграмаў на восемь. З формай, з усім. Гэта вельмі цяжка, нязручна.

І пачаліся забароны менавіта з таго, што дзеці замест таго, каб выкарыстоўваць планшэт мэтава, проста на ім гралі і заміналі астатнім займацца. І шмат настаўніц казалі: «не, да мяне прыходзім толькі з падручнікамі». Магчыма, яны мелі рацыю. Бо нехта так мог рабіць, а цяпер гэта лягло на усіх. Але з планшэтам было значна лягчэй, мы яго для таго і набывалі. Ну, цяпер вось носяць падручнікі. Гэта не падабаецца.

У сэнсе адукацыйнага працэсу — не бачу [ў забароне смартфонаў] пагрозы правам, ці што. Бо не так шмат у іх і засталося тых правоў. Гэтыя тэлефоны — найменшае. Мяне, напрыклад, прапускны рэжым бесіць вельмі.

Дзе такі рэжым — з турнікетамі — акрамя турмы і казармы? Дзіця ўжо не можа нават на двор выйсці і там пабегаць на вялікім перапынку. Усе павінны знаходзіцца падчас заняткаў толькі ў межах школы. І бацькам [можна увайсці] толькі па дакументах і толькі ў суправаджэнні.

Чаму я не магу ў любы час зайсці праверыць, як маё дзіця? Што гэта за рэжымны ці такі сакрэтны аб’ект? Гэта меры бяспекі? Так што ў нас адбываецца такое, што трэба так абмяжоўваць? Жонка, дарэчы, таксама скардзілася на прапускны рэжым. Але што зробіш.

«Видео в родительском чате находят продолжение „разбора полетов“»

Людмила, мама четверых детей, Минск

Раньше в школах, где учатся мои дети, были попытки скорее не запретить, а ограничить использование телефонов. В основном эти вопросы обсуждались на родительских собраниях в начальных классах, где большинство высказывалось за ограничение использования мобильных и планшетов на уроках. Во время перемен и на продленке предлагалось эти ограничения снимать. <…>

Сейчас ситуация разная. В школе, где учится моя старшая дочь, руководство учреждения довольно активно поддержало инициативу на полный запрет на мобильные уже с начала этого учебного года. Дочь говорит, что они сдают их перед первым уроком и получают назад после последнего урока. Случаев хищения пока не зафиксировано.

А там, где учатся мои младшие дети, обстановка более лояльная. Телефоны сдают только на время уроков, но свободно пользуются ими на переменах и в продленке. Что будет в новом учебном году — пока неизвестно.

О новой инициативе с полным запретом на использование смартфонов на территории школы мое мнение до конца еще не сформировалось. С точки зрения прав и свобод это однозначно их ограничение и даже нарушение. В некоторой мере этот запрет можно понять, он может помочь предотвратить цифровую зависимость у детей.

Но принять его придется в любом случае. И если у руководства будет достаточно гибкости и такта, чтобы объяснить родителям и детям, для чего это делается (мудро сделав акцент не на репрессиях и подавлении свободы, а на пользе для психики и здоровья), то совместными усилиями можно будет пережить этот момент до лучших времен. Время покажет, как этот запрет отразится на успеваемости и поведении.

Буллинг, конечно же, будет намного сложнее фиксировать. Сейчас это частый сценарий: заснять или записать поведение агрессора и потом выложить в общий классный чат, чтобы «героя» знали в лицо. А потом эти видео уже в родительском чате находят продолжение «разбора полетов». Но с этим и так непросто, потому что видео- или аудиозапись без разрешения и уведомления об этом другой стороны не имеет юридической силы.

Необходимости использовать телефон на уроках лично для моих детей нет. У них редко случаются форс-мажорные ситуации, когда необходимо срочно со мной связаться. Но я понимаю, что у других могут быть разные ситуации (например, хронические заболевания или эмоциональная нестабильность), когда своевременная связь с родителями, безусловно, должна быть. Как вариант, в таких случаях я бы использовала наручные часы с функцией геолокации и возможностью быстрой связи с родителями. Надеюсь, что до запрета таких часов дело не дойдет, хотя ожидать можно всякого.

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