В белорусских обменниках сложилась интересная ситуация
- 14.06.2025, 15:53
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В каких банках выгоднее всего покупать доллар и евро.
Доллар и евро то дешевели, то дорожали на нынешней неделе на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. «Зеркало» посмотрело, в каких банках в выходные выгоднее всего покупать доллар, евро и российский рубль.
Выше всего курс продажи банками доллара — 3,25 рубля («Беларусбанк»), а ниже всего — 2,985 рубля («Банк Дабрабыт», «Банк Решение», «Белагропромбанк», «БСБ Банк», «Статусбанк»).
Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Статусбанк» — 2,98 рубля.
Самый высокий курс продажи банками евро — 3,49 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «БСБ Банке», «Статусбанке» (3,443 рубля).
Евро выгоднее всего сдавать в «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,435 рубля.
Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,8 рубля за 100 российских рублей («Альфа-Банк», «Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,763 рубля («БСБ Банк», «Статусбанк», «Цептербанк»).
Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Банке Решение», «БНБ Банке», «БСБ Банке», «Статусбанке» — 3,755 рубля за 100 российских рублей.