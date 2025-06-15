NYT: Украина и Израиль показали, что в современной войне появилось новое мощное оружие 15.06.2025, 14:18

Оно может стать особенно привлекательным в секретных операциях.

Ударные дроны – небольшие, трудно обнаруживаемые и способные наносить мощные удары - стали грозным оружием в современной войне. Однако последние операции Украины и Израиля, во время которых дроны запускались из глубины вражеской территории – продемонстрировали новый уровень их разрушительной мощи.

Как пишет The New York Times, эффект неожиданности, связанный с необходимостью отражать атаки дронов изнутри, сочетает в себе классическую военную стратегию и современные технологии.

«Шпионские аппараты и секретные операции давно стали частью боевых действий, но, как отмечают эксперты, их использование для развертывания дронов за линией фронта — это новая тактика в постоянно развивающемся искусстве войны», - пишет издание.

Так, в ходе украинской операции «Паутина» более 40 российских военных самолетов были поражены роем дронов, которые Украина тайно разместила вблизи военных баз в России. А спустя всего две недели Израиль во время своей операции уничтожил ракеты, перехватчики и системы противовоздушной обороны Ирана дронами, которые ранее контрабандой ввезли израильские разведчики.

Как отметил Ассаф Орион, отставной израильский бригадный генерал и стратег по вопросам обороны в Вашингтонском институте ближневосточной политики, подход Израиля дал ему преимущество в широкомасштабной атаке на Иран.

«Иран должен не только смотреть на запад, чтобы увидеть, что происходит, но и смотреть внутрь», — сказал Орион.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сравнил эту атаку с другой операцией Израиля, совершенным в сентябре прошлого года в Ливане, где пейджеры и рации, начиненные взрывчаткой, были направлены против Хезболлы. Эту операцию также упоминали эксперты разведки после неожиданного удара Украины по России, как пример того, как технологии быстро меняют способы ведения войны.

Однако в основе всех трех военных миссий — в Ливане, России и теперь в Иране — лежат кропотливые усилия по сбору разведданных. Такие операции могут длиться годами и сопряжены с большим риском, , отмечает NYT.

«В конце концов, дроны — это всего лишь инструменты, и то, как их можно использовать, зависит от вашей изощренности и креативности .Так что это естественная эволюция — это лишь предвкушение того, что нас ждет в будущем», — сказал Фарзан Сабет, аналитик по Ирану и системам вооружений в Женевском институте международных отношений в Швейцарии.

По словам Сабета, дроны могут стать особенно привлекательным оружием в секретных операциях, если их можно будет по частям и постепенно возить на территорию врага, что сделает их еще более труднообнаружимыми.

«Сходство между операциями по контрабанде дронов, проводимыми Израилем и Украиной, позволяет предположить, что такая тактика будет копироваться в других конфликтах — по крайней мере до тех пор, пока не будут разработаны еще более новые, скрытные или мощные стратегии ведения войны», - отмечается в статье.

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