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Украина сделала заявление о вступлении США в войну с Ираном

  • 23.06.2025, 2:00
Украина сделала заявление о вступлении США в войну с Ираном

Киев поддержал Вашингтон.

Украина поддержала вступление Соединенных Штатов Америки в войну между Израилем и Ираном, возложив ответственность за эскалацию на Тегеран.

Министерство иностранных дел страны опубликовало заявление, в котором выступает за прекращение иранской ядерной программы, чтобы она никогда не угрожала странам Ближнего Востока и другим государствам. В МИД напомнили, что многолетние мирные усилия не имели результатов, а Вашингтон еще весной предупредил Тегеран о возможных последствиях:

«Констатируем, что именно агрессивность действий иранского режима, его длительная деструктивная политика по подрыву международного мира и безопасности, включая враждебное отношение как к Израилю, так и ко многим другим нациям, привели к нынешнему развитию событий».

В заявлении отмечается, что Иран также является соучастником России в войне против Украины: Тегеран поставляет Москве дроны и технологии, которые та систематически использует для убийства людей и разрушения украинской критической инфраструктуры. Кроме того, Иран с помощью своих прокси продолжает дестабилизировать ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке.

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