Тихановский заявил, что «абсолютно поддерживает» Украину и Зеленского

Тихановский заявил, что «абсолютно поддерживает» Украину и Зеленского1
- 23.06.2025, 4:00
Блогер назвал режим Путина «общим врагом».
Освобожденный 21 июня белорусский блогер Сергей Тихановский заявил на первой пресс-конференции после освобождения, что поддерживает Украину и ее президента Владимира Зеленского.
«Я абсолютно поддерживаю Украину. Президенту Зеленскому выпала такая тяжелая судьба. То, что я пережил, — ничто по сравнению с тем, что пережил он. Он для меня герой. Я поддерживаю его абсолютно и безоговорочно», — сказал он.
Он также объяснил свою поездку в оккупированный Россией Крым в 2017 году тем, что «тогда не был политиком и не думал о политических вопросах», а «ехал туда как паломник».
Тихановский подчеркнул, что никогда не являлся пророссийским политиком.
«Наш общий враг — режим Путина», — сказал он.