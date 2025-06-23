Тихановский заявил, что «абсолютно поддерживает» Украину и Зеленского 1 23.06.2025, 4:00

Фото: nashaniva

Блогер назвал режим Путина «общим врагом».

Освобожденный 21 июня белорусский блогер Сергей Тихановский заявил на первой пресс-конференции после освобождения, что поддерживает Украину и ее президента Владимира Зеленского.

«Я абсолютно поддерживаю Украину. Президенту Зеленскому выпала такая тяжелая судьба. То, что я пережил, — ничто по сравнению с тем, что пережил он. Он для меня герой. Я поддерживаю его абсолютно и безоговорочно», — сказал он.

Он также объяснил свою поездку в оккупированный Россией Крым в 2017 году тем, что «тогда не был политиком и не думал о политических вопросах», а «ехал туда как паломник».

Тихановский подчеркнул, что никогда не являлся пророссийским политиком.

«Наш общий враг — режим Путина», — сказал он.

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