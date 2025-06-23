По Вильнюсу бродил медведь 23.06.2025, 5:33

Новость стала сенсацией в мировых СМИ.

Двухлетняя медведица заблудилась в литовской столице и за два дня обошла несколько районов Вильнюса. Новость стала сенсацией не только в Литве — о ней написали мировые СМИ, сообщает Delfi со ссылкой на madeinvilnius.lt.

Так, о молодой медведице рассказали The Guardian и ABC News. «Молодой бурый медведь из леса пришел в зеленые пригородные районы и микрорайоны Вильнюса и нарушил покой горожан», — писала The Guardian.

За двое суток медведица обошла несколько районов Вильнюса, ходила по магистралям, забредала во дворы. Зверя заметили в 4−5 километрах от центра города. Горожане снимали животное на видео. ABC News подчеркивает, что медведь появился в столице впервые за много лет, поэтому это событие стало литовской сенсацией.

Зарубежные СМИ писали о том, что власти даже готовы были выдать разрешение на охоту на медведицу, если ее не удастся поймать. Это решение раскритиковало Литовское товарищество охотников и рыболовов как недопустимое, так как во всей стране, по их словам, обитает лишь 5−10 бурых медведей. Как считают специалисты, двухлетняя медведица была напугана, но не проявляла агрессии — просто заблудилась и искала выход из города. Охотники отказались стрелять в животное.

Бурые медведи в Литве — охраняемый вид, поэтому история привлекла внимание зарубежных СМИ и экологов. Жители призывали решать проблему гуманно, а власти теперь ищут способы предотвращения подобных ситуаций.

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