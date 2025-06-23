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The Telegraph: У Великобритании есть план победы над Россией

  • 23.06.2025, 6:00
The Telegraph: У Великобритании есть план победы над Россией

Лондон готов отразить атаку российской армии.

Глава британской армии генерал сэр Роланд Уокер имеет план, как победить Россию. В частности во время своего недавнего выступления он дал понять, что армия Британии сосредоточена на противнике, российской армии, а также не только учится на примере Украины, но и быстро переоснащается. Об этом пишет обозреватель The Telegraph Гамиш де Бреттон-Гордон.

По его словам, несмотря на то, что весь мир сейчас наблюдает за Ираном в его борьбе с Израилем, российский диктатор Владимир Путин является главной угрозой, поэтому об этом нельзя забывать.

«Он еженедельно совершает военные преступления в своей преступной кампании против гражданского населения Украины: последнее сообщение об использовании кассетных боеприпасов против жилых районов Киева. Кассетные бомбы не только наносят разрушительные удары по большим территориям против незащищенных гражданских лиц, но и оставляют после себя неразорвавшиеся бомбы, разбросанные по всей целевой территории: фактически это поле мин, которое трудно и опасно очистить», — объяснил Гамиш де Бреттон-Гордон.

Эксперт отметил, что операции украинских спецслужб перенесли борьбу на территорию РФ и показали миру, что президент Украины Владимир Зеленский и его народ «является силой, с которой следует считаться».

В свою очередь генерал Уокер заявил, что летальность британского оружия удвоится за два года и утроится до конца 2030 года.

«Традиционная тяжелая техника, танки, артиллерия и ударные вертолеты, составят 20 процентов, а остальные 80 процентов, как ожидается, будут приходиться на дроны. Любой, кто хоть немного погрузился в войну в Украине, согласится, что это хорошее сочетание. Масса, которая все еще является главной валютой, обеспечивающей победу, может происходить от дронов: тысячи дронов, оснащенных искусственным интеллектом, а танки обеспечивают прямой "гром" в соответствующий момент», — отметил эксперт.

Следующим элементом, по словам обозревателя, который гарантирует успех на фронте, является подготовка, поэтому британские солдаты тренируются в современном боевом пространстве. Несмотря на то, что россияне имеют несколько «островов совершенства», рядовые солдаты РФ в основном не обучены и используются как «пушечное мясо».

Гамиш де Бреттон-Гордон напомнил, что британцы в начале войны учили Украину, как воевать, однако теперь военные сами учатся у украинцев.

Премьер-министр Британии Кир Стармер может сейчас иметь хорошие отношения с Трампом, однако, как говорит эксперт, политик понимает, что его настоящие друзья находятся в Европе, среди которых и Украина.

«Теперь от нас зависит, сможет ли Украина добиться справедливого перемирия с Кремлем. Я бы сказал, что самолеты ВВС, размещенные на восточных авиабазах в рамках миссий НАТО, и наши войска, развернутые в Эстонии, делают больше для наших национальных интересов, чем самолеты, которые мы недавно развернули на Кипре. Президент Трамп не нуждается в нашей помощи, чтобы победить иранскую ядерную программу, но президент Зеленский нуждается в ней, чтобы остановить россиян и заставить их искать мира», — добавил автор материала.

Обозреватель считает, что генерал Уокер идет правильным путем и создает армию, которая необходима НАТО.

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