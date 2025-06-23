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Трамп намекнул на смену режима в Иране

  • 23.06.2025, 7:36
Трамп намекнул на смену режима в Иране

Президент США пригрозил диктатуре аятолл.

Президент США Дональд Трамп намекнул на возможность смены режима в Иране. Об этом он заявил в воскресенье, 22 июня, на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Политически некорректно употреблять термин «смена режима», но если нынешний иранский режим не способен СДЕЛАТЬ ИРАН ВНОВЬ ВЕЛИКИМ, то почему бы не произошла смена режима???» — написал Трамп.

В ночь на 22 июня по минскому времени президент США Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где находятся установки по конверсии урана и производство центрифуг.

Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу».

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