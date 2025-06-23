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Куда двинется курс доллара дальше: прогноз по валютам

  • 23.06.2025, 7:42
Куда двинется курс доллара дальше: прогноз по валютам

Прогноз на неделю.

Прошлая неделя продолжила тренд на укрепление национальной валюты. Обменный курс доллара США на торгах валютной секции БВФБ в середине недели опускался до очередного годового минимума в USD/BYN 2,9697. Что будет с курсами на текущей неделе, рассказывает финансовый аналитик Михаил Грачев в традиционном прогнозе на myfin.by.

Правда к окончанию торговой пятидневки снижение курса доллара скорректировалось до USD/BYN 2,9781 и общий минус прошлой недели составил -0,22%. К началу года белорусский рубль укрепляется по отношению к доллару США уже на -14,26%. Объем торгов немного выше среднего и за неделю составил 74,375 млн долларов США.

Обменный курс российского рубля на белорусском валютном рынке остался практически без изменения, увеличившись за всю неделю на незначительные +0,04%. Хотя в среду 18 июня курс рубля на белорусской бирже также поднимался до RUB/BYN 3,7831, к окончанию торговой недели курс вернулся к значению RUB/BYN 3,775. Объем торгов также достаточно высок и составил 25 201,300 млн рублей.

Что влияет на курсы валют?

Каково возможное дальнейшее движение обменного курса белорусского рубля к основным валютам? Ответ на этот вопрос можно найти в итогах двух значимых событий прошлой недели.

Одно из них – это встреча руководителей экономического блока на полях Санкт-Петербургского экономического форума. Министр финансов Антон Силуанов, руководитель Банка России Эльвира Набиуллина и министр экономики Максим Решетников очень обстоятельно поспорили в рамках панельной дискуссии.

Первые двое отстаивали идею не влезать в проблемы монетарной политики, которая продолжает оставаться в жестких рамках. Максим Решетников сетовал на крепкий рубль и потери бюджета и экспортеров от укрепления российской валюты. Истина, как всегда посередине, но пока воз и ныне там.

Центробанк не планирует отпускать вожжи и это вполне объяснимо. Высокая ключевая ставка удерживает банковские депозиты на таких же высоких уровнях и, в случае существенного ослабления обменного курса рубля к доллару США, вкладчики не станут удерживать сбережения в банках, а массово начнут перекладываться в «баксы». Такая история вряд ли обрадует банковскую систему.

Примерно такой же кейс и в Беларуси, где объем депозитов растет, курс доллара идет вниз, а физлица продолжают выходить из долларов в рублевые депозиты. Обратный процесс возможен при укреплении доллара на внутреннем рынке, но он не нужен банковской системе.

Второй фактор прошлой недели – состоявшееся в среду вечером заседание комитета FOMC ФРС США. Процентная ставка предсказуемо была оставлена без изменения, и все внимание было обращено на итоги пресс-конференции руководителя ФРС господина Джерома Пауэлла.

По итогам выступления, политика смягчения монетарного курса была смещена на осень 2025 года (в лучшем случае), курс доллара США в паре с евро в моменте укрепился до EUR/USD 1,1453, но к окончанию недели вернулся к средним значениям последнего месяца.

Прогноз на неделю

Не исключено, что с началом текущей недели мировой финансовый рынок ожидает встряска на фоне эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. Втягивание в конфликт Соединенных Штатов, угроза Ирана блокирования Ормузского пролива и т.д. может привести к резкому рывку цен на нефть и золото.

Потенциал роста нефтяных котировок и начало налогового периода в Российской Федерации безусловно поддержат рубль и на текущей неделе не исключено дальнейшее укрепление и белорусского рубля на национальном валютном рынке. Таким образом, сползание курса еще ниже трех рублей может продолжиться.

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