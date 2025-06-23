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«В XXI веке никто не должен жить в таких условиях»

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  • 23.06.2025, 8:39
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«В XXI веке никто не должен жить в таких условиях»
Алан Роя (Слева) и Маргус Цахкна
Фото: Фото: Konstantin Sednev / Postimees

Эстонец рассказал об условиях содержания в белорусской тюрьме.

Гражданин Эстонии Алан Роя был освобожден из белорусской тюрьмы благодаря дипломатическим усилиям США. Вечером в субботу, 21 июня, он прибыл в Эстонию. Он прилетел в Таллинн на вечернем рейсе из Хельсинки.

В Таллиннском аэропорту его встретили близкие, министр иностранных дел Маргус Цахкна, а также скорая помощь, врачи которой осмотрели Роя из-за болей в спине, сообщает Postimees.

Он был утомлен, но растроган до слез. Роя находился в заключении с января прошлого года. Белорусский режим подозревал его в создании экстремистской организации, и суд приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы и штрафу почти 6000 евро.

Роя объяснил, что его арестовали в Беларуси после того, как он создал благотворительный фонд для поддержки семей, недовольных результатами выборов в стране.

«Местный диктатор приказал оставить этих людей без работы и без еды», — рассказал он после прибытия в Эстонию. Он добавил, что, поскольку сам он является многодетным отцом, а его жена — гражданка Беларуси, он чувствовал, что обязан помочь этим семьям.

На сегодняшний день некоммерческая организация MTÜ Fund of Belarusian Friends, созданная в сентябре 2020 года, ликвидирована.

«Я зарегистрировал фонд в Великобритании и в Эстонии. Британский фонд начал действовать быстрее, и через него удалось помочь достаточно многим», — отметил Роя.

Прежде чем белорусские власти вышли на след фонда, жена Роя успела сообщить о том, что происходит, банкам. Счета были заморожены, и белорусские власти не смогли получить к ним доступ.

«Нам удалось помочь первым 140 семьям, чтобы их дети могли пойти в школу. Насколько мне известно — и к большому неудовольствию белорусских властей — им не удалось найти ни одной семьи, которой мы помогли», — рассказал Роя. Он добавил, что условия, в которых его удерживали, были бесчеловечными.

«Находиться за решеткой — это одно, но с 2021 года я фактически был заложником в Беларуси. Ко мне относились очень плохо. Скорее всего, я сделаю это делом своей жизни и расскажу правозащитным организациям о том, в каких условиях там содержат людей. В XXI веке никто не должен жить в таких условиях», — сказал он.

Роя лично поблагодарил и министра иностранных дел Маргуса Цахкну. «Если бы не вы, я, вероятно, до сих пор был бы там», — сказал он.

По словам Цахкны, работа над освобождением гражданина Эстонии велась почти полтора года. «В январе 2024 года мы получили информацию, что белорусские власти задержали в Минске гражданина Эстонии. С тех пор посольство и дипломаты находились в постоянном контакте с Роя и его семьей», — отметил министр.

Министерство иностранных дел Эстонии настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Беларусь, а тех граждан Эстонии, что находятся там временно, призывает пересмотреть необходимость пребывания и по возможности вернуться на родину.

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