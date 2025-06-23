«За этими событиями следят и во дворце в Минске» 23.06.2025, 8:06

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Фото: gazetaby.com

У диктатор «хороших карт нет».

Аятоллы в Иране выбрали путь, став заложниками своей безумной мечты — иметь ядерное оружие любой ценой, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Теперь тамошний режим лишился даже наиболее укрепленных объектов ядерной программы, которая сожрала десятки миллиардов долларов.

Верхушка на переговоры идти не хочет. Теперь слово за армией, которая может прекратить все это безобразие.

Мировое сообщество стоит перед развилкой — что же делать с рахбаром. Устранять или менять. Устранение, по мнению многих, может привести страну к непредсказуемым последствиям. Всех пугает перспектива второго Ирака, но в больших масштабах. Так как в стране «нет оппозиции». Поэтому замена на более мягкого рахбара видится меньшим из зол.

Однако это очень серьезная ошибка. Да, рахбар важен. Однако не только он режим, без деконструкции которого в Иране ничего не изменится. В Иране нет оппозиции, однако есть масса тех, кто помнит, что Иран был достаточно светским государством до исламской революции. Режим, в котором заменят одно важное звено, нуждается в полной деконструкции — уничтожению теократической надстройки и полном запрете и исключении из политической жизни террористических структур КСИР. Судьба рахбара в данном случае превращается в ложную развилку.

Без этого так или иначе Иран зайдет на очередной круг, с меньшими возможностями, но большей хитростью.

За этими событиями следят и во дворце Лукашенко, и в Москве. Собственно, визит Кита Келлога — это попытка диктатора выпросить сделку, которую они сами же похоронили в феврале-марте этого года. У Лукашенко, выражаясь современным языком «хороших карт нет», а карты его старшего брата могут быть обнулены при должной решимости и планировании. Отсюда заход на новый круг в политике балансирования. Только если раньше он пугал запад Россией, то теперь пытается напугать Россию и США Китаем. И, да, США допускают полный контроль Беларуси Россией, но болезненно воспринимают усиление Китая.

На следующей неделе мы станем свидетелями нового витка этой игры. В Минск приедет Путин, Лукашенко будет продавать ему мантру «ксендзы Козлевича охмуряют», и требовать денег за верность. Ничего нового, только внешние условия поменялись. США показали, что сделки лучше не срывать, а у России нет ресурсов на поддержку строптивого вассала. Настолько нет, что Лукашенко пробовал продать скромный масштаб учений Запад 2025 за свой вклад в деэскалацию ситуации в регионе.

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