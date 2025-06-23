Российский удар по Киеву: погибло пять человек 4 23.06.2025, 8:15

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Много раненых.

Согласно данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате комбинированного российского обстрела погибли пять человек, еще 13 пострадали. 10 человек, среди которых 2 детей и беременная женщина, спасли спасатели.

«Ликвидация последствий ночного удара по городу продолжается, работают все службы. Информация уточняется», — добавили в ведомстве. Вскоре после этого министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что количество погибших увеличилось.

«Самые тяжелые последствия — в Шевченковском. Уничтожен целый подъезд жилого многоэтажного дома. По состоянию на данный момент — 5 погибших. Работники ГСЧС спасли 10 раненых человек. Всем оказывается медицинская и психологическая помощь. Разбор завалов продолжается. По нашим данным, под руинами еще есть люди», — уточнил он.

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