Для Кремля это тонкий намек Вадим Денисенко

23.06.2025, 8:27

2,858

Вадим Денисенко

Вариантов у Ирана немного.

США ударили по Ирану. Что это значит для Украины?

1. Начать надо с того, что удар произошел «22 июня, ровно в четыре утра». Вкладывали ли американцы некое символическое содержание в дату, сказать сложно. Но точно можем говорить, что в Кремле это будет восприниматься как «тонкий намек на толстые обстоятельства».

2. Прежде чем попытаться проанализировать возможные варианты развития событий, следует обратить внимание на то, что режим аятоллы сейчас перешел в режим самосохранения, где единственной целью является сохранение режима. Все дальнейшие действия будут определены исключительно в следующем ключе: это поможет или не поможет сохранить режим.

3. Вариантов у Ирана немного: или сделать имитацию ответа (это мы неоднократно видели за несколько последних лет), или же зайти с козырей и начать перекрывать движение по Ормузскому проливу. Исходя из п. 2, первый вариант более вероятен.

4. Похоже, что этот лайт-вариант полностью устроит Трампа. Но остается непонятным, как дальше будет вести себя Израиль, который, похоже, считает, что есть возможность изменить режим. Насколько серьезно могут надавить США на Нетаньяху, пока сказать сложно, хотя повторюсь: Трамп заинтересован в быстром окончании «победной войны», которая явно усилит его рейтинг.

5. Мы не можем исключать, что слова о посредничестве России в этой войне подразумевали то, что Россия должна донести Ирану, что в случае имитационного ответа и окончания боевых действий без «глупостей» в Персидском заливе США не будут настаивать на изменении режима в Иране. Подчеркиваю, это предположение.

6. Если все пойдет по мягкому сценарию, можно не сомневаться, что Трамп улучшит свой рейтинг и с большой долей вероятности войдет в осень с положительным рейтингом. И на этом фоне будет очень сложно санкционной антироссийской коалиции (Украина, ведущие страны ЕС и ряд влиятельных республиканцев) давить на Трампа перед началом избирательной кампании в Конгресс.

7. В случае негативного сценария резко возрастут цены на энергоносители и у США будут огромные проблемы на Ближнем Востоке. Это также может отрицательно влиять на возможность давления на Трампа в этом вопросе.

Нам точно более выгоден лайт-вариант. Россия ведь не получит дополнительные финансовые ресурсы. А рейтинговый эффект от «быстрой победы» довольно быстро может рассеяться.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com