Украинский журналист вышел на свободу из тюрьмы в оккупированном Крыму
- 23.06.2025, 8:49
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Он провел в заключении четыре года.
Журналист проекта Украинской службы «Радио Свобода Крым.Реалии» Владислав Есипенко вышел на свободу после четырёх лет заключения.
Российские власти в аннексированном Крыму приговорили его к тюремному сроку по обвинению в сборе информации для украинской разведки. Есипенко отрицал эти обвинения, пишет «Радио Свобода».
Есипенко, гражданин России и Украины, был арестован в марте 2021 года. В феврале 2022 года российский суд в Крыму приговорил его к шести годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Позже суд в Москве сократил назначенный срок до пяти лет. Кроме того, ему предъявлялось обвинение в хранении и перевозке взрывчатых веществ.