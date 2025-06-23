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Украинский журналист вышел на свободу из тюрьмы в оккупированном Крыму

  • 23.06.2025, 8:49
  • 1,070
Украинский журналист вышел на свободу из тюрьмы в оккупированном Крыму
Владислав Есипенко
Фото: RFE/RL

Он провел в заключении четыре года.

Журналист проекта Украинской службы «Радио Свобода Крым.Реалии» Владислав Есипенко вышел на свободу после четырёх лет заключения.

Российские власти в аннексированном Крыму приговорили его к тюремному сроку по обвинению в сборе информации для украинской разведки. Есипенко отрицал эти обвинения, пишет «Радио Свобода».

Есипенко, гражданин России и Украины, был арестован в марте 2021 года. В феврале 2022 года российский суд в Крыму приговорил его к шести годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Позже суд в Москве сократил назначенный срок до пяти лет. Кроме того, ему предъявлялось обвинение в хранении и перевозке взрывчатых веществ.

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