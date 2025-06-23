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Ученые раскрыли, почему мы плачем от счастья

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  • 23.06.2025, 8:52
Ученые раскрыли, почему мы плачем от счастья

Включается биологический механизм.

Британские ученые из Бристольского университета раскрыли механизмы, заставляющие нас плакать от радости и других сильных чувств. Оказалось, что слезы помогают мозгу справляться с эмоциональной перегрузкой. Об этом сообщает портал The Conversation.

Независимо от того, вызваны ли слезы радостью или горем, они возникают, когда лимбическая система — эмоциональный центр мозга — сталкивается с переизбытком чувств. Миндалевидное тело, гипоталамус и передняя поясная извилина работают вместе, запуская слезоотделение как реакцию на интенсивные переживания.

«Слезы — это способ мозга сказать: «Стоп, я больше не могу это обрабатывать», — объяснили нейробиологи.

Когда эмоции, будь то восторг или печаль, достигают пика, тело включает «аварийный клапан» — плач, который активирует парасимпатическую нервную систему, замедляя сердцебиение и возвращая организм в равновесие.

Исследования показывают, что «счастливые слезы» редко бывают чисто радостными. Часто они рождаются из коктейля чувств: гордости, ностальгии, облегчения или даже легкой грусти. Например, родители, наблюдающие за выпуском ребенка, могут одновременно испытывать восторг и тоску по уходящему времени.

Гиппокамп, отвечающий за память, усиливает этот эффект, подбрасывая в сознание воспоминания о прошлых трудностях или потерях. Вот почему трогательные моменты нередко вызывают ком в горле — мозг связывает текущую радость с эмоциональным багажом из прошлого.

Ученые отметили, что неспособность сдержать слезы, вероятно, развилась как инструмент общения и способ укрепить социальные связи. Исследования подтверждают, что плачущие люди чаще получают помощь от окружающих независимо от причины слез.

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