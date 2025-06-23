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Российская ракета разнесла квартиру известного украинского певца

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  • 23.06.2025, 9:01
  • 2,966
Российская ракета разнесла квартиру известного украинского певца
Тарас Тополя

Остались только стены.

В результате ночной атаки 23 июня по Киеву значительные повреждения получила квартира украинских певцов Тараса и Елены Тополи. Об этом написал в «Фейсбуке» сам солист украинской группы «Антитела». Также он показал фото, как выглядит часть квартиры.

«Сегодня российская баллистика разнесла нашу с любимой Olena Topolia квартиру. Внутри все разбито, взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированные двери. Остались стены, да и те частично разрушены», — рассказал он.

Тополя добавил, что семье все же повезло, потому что все остались живы.

«В отличие от людей в доме напротив, куда произошло прямое попадание. Там есть жертвы. Царство небесное всем, кто не пережил эту ночь. Адская лотерея…», — написал певец.

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