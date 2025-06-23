В Рогачеве власти создали искусственную пробку на дороге 23.06.2025, 9:10

Странная акция.

22 июня по всей Беларуси проводились «минуты молчания» — в память о дате нападения нацистской Германии на СССР в 1941 году. Особенно оригинально отметили эту дату в Рогачеве, заметило издание «Флагшток».

Видео акции появилось в TikTok-аккаунте районной государственной газеты «Свабодное слова». Мероприятие проходило в центре города, где улица Ленина (основная городская магистраль) пересекает центральную площадь, напротив местного исполкома.

Для «минуты молчания» сотрудники ГАИ попросту остановили движение со всех сторон. На перекрестке поставили регулировщика не только с жезлом, но и с пистолетом. Неподалеку стояли и машины милиции с мигалками.

Автомобилистам пришлось стоять в пробке и слушать громкую речь из репродуктора о годовщине нападения нацистской Германии на СССР. В «пробке памяти» не по своей воле собрались десятки машин.

На видео можно заметить также, что центр города почти пуст. Немногочисленные прохожие остановились на месте и напряженно стояли все время акции под метроном и пафосный текст диктора.

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