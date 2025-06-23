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Дочь Брюса Уиллиса: Я бы хотела задать тебе больше вопросов

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  • 23.06.2025, 9:24
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Дочь Брюса Уиллиса: Я бы хотела задать тебе больше вопросов

Трогательный пост Румер Уиллис в День отца.

Семья актера Брюса Уиллиса, о прогрессирующей деменции которого было объявлено в 2023 году, тяжело переживает его состояние.

Так, пишет Variety, Румер Уиллис, старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, отметила День отца эмоциональным и трогательным постом в Instagram, где призналась подписчикам, что «сегодня тяжелый день», поскольку ее отец продолжает бороться с лобно-височной деменцией.

Брюс ушел из актерской профессии в 2022 году из-за диагноза «афазия». Его семья объявила о его деменции год спустя, написав в социальных сетях: «Хотя это и больно, но облегчение, наконец, получить четкий диагноз».

«Сегодня тяжело, я чувствую глубокую боль в груди; хотелось бы поговорить с тобой и рассказать тебе обо всем, что я делаю и что происходит в моей жизни, — написала Румер Уиллис в День отца в сообщении Брюсу. — Обнять тебя и расспросить тебя о жизни, твоих историях, трудностях и успехах. Я бы хотела задать тебе больше вопросов, пока ты еще мог рассказать мне обо всем этом. Но я знаю, что ты не хотел бы, чтобы я сегодня грустила, поэтому я постараюсь просто быть благодарной, напоминая себе, как мне повезло, что ты мой отец, и что ты все еще со мной, и я все еще могу обнимать тебя, целовать в щеку и гладить по голове, я могу рассказывать тебе истории».

«Я буду благодарна за каждый момент, который проведу с тобой, — добавила Румер. — Посылаю любовь всем тем, кто в одной лодке со мной или потерял своих отцов, одиноким мамам, которые также являются отцами».

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