В Беларуси объявлен желтый уровень опасности 1 23.06.2025, 9:25

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Фото: charter97.org

Белорусам пообещали грозы и порывистый ветер.

На понедельник, 23 июня, в Беларуси объявлен желтый уровень опасности из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом предупредили в Белгидромете.

Ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется, однако днем на западе страны возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер — северо-западный, днем сменится на южный, умеренный. При грозах возможны резкие порывы.

Прогноз погоды по регионам:

Брест. +27..+29°С. Переменная облачность. Во второй половине дня кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%), возможна гроза.

Витебск. +19..+21°С. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Гомель. +20..+22°С. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Гродно. +24..+26°С. Переменная облачность. Кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%), возможна гроза.

Могилев. +20..+22°С. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Минск. +20..+22°С. Переменная облачность. Без существенных осадков.

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