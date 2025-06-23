В Беларуси объявлен желтый уровень опасности1
- 23.06.2025, 9:25
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Белорусам пообещали грозы и порывистый ветер.
На понедельник, 23 июня, в Беларуси объявлен желтый уровень опасности из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом предупредили в Белгидромете.
Ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется, однако днем на западе страны возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер — северо-западный, днем сменится на южный, умеренный. При грозах возможны резкие порывы.
Прогноз погоды по регионам:
Брест. +27..+29°С. Переменная облачность. Во второй половине дня кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%), возможна гроза.
Витебск. +19..+21°С. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Гомель. +20..+22°С. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Гродно. +24..+26°С. Переменная облачность. Кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%), возможна гроза.
Могилев. +20..+22°С. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Минск. +20..+22°С. Переменная облачность. Без существенных осадков.