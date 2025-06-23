«Это еще один вызов» 23.06.2025, 9:31

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Бойцы ВСУ рассказали о новой тактике россиян на фронте.

Российские захватчики применяют в войне против Украины новую циничную тактику, враг минирует дороги с помощью FPV-дронов.

Об этом рассказали в штурмовом батальоне 225 отдельного штурмового полка (ОШП) ВСУ, публикуя видео, на котором момент наезда на оставленный врагом дрон.

По словам бойцов, к счастью, подрыв произошел преждевременно и их побратимы не пострадали. Автомобильное средство, багги, требует легкого ремонта.

«Это еще один вызов, на который должны найти эффективное противодействие. Дрон, оставленный на дороге — особенно ночью или среди растительности — практически невозможно заметить», — отметили в 225 ОШП.

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