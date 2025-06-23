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Белорусы придумали способ обхитрить ГАИ

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  • 23.06.2025, 9:44
  • 7,828
Белорусы придумали способ обхитрить ГАИ

«Надеваем черные майки».

Белорусская ГАИ опубликовала в TikTok видео, демонстрирующее способности Республиканской системы мониторинга «общественной безопасности». Но белорусы в комментариях тут же предложили свои методы обойти видеоконтроль.

Так, в коротком ролике мелькают кадры, на которых камеры фиксируют водителей, держащих мобильный телефон у уха во время движения, а также тех, кто пренебрегает ремнями безопасности. «Вы нарушаете, но сотрудники ГАИ все видят. Безопасность граждан — приоритет!» — так подписали свой пост в ведомстве.

@gai_belarus Вы нарушаете, но сотрудники ГАИ все видят. Безопасность граждан - приоритет! #правиладорожногодвижения #милициябеларуси #трэнды #гаибеларусь #дпсбеларусь #стрела #праванавождение #trendingvideo ♬ оригинальный звук - ГАИ Беларуси

Однако комментаторы под постом не замедлили поделиться своими соображениями и даже лайфхаками.

Некоторые водители большегрузов указали на специфику своих машин: «Ага, в МАЗе точка крепления ремня на стенке кабины, теперь представьте себе, каково водителю ехать на пневмосиденье с вечно натирающим и «душащим» ремнём?»

Впрочем, другой комментатор с этим не согласился, отметив, что «девять лет проездил на 6501А5, ничего не мешало».

Другой пользователь поинтересовался, как именно его непристёгнутый ремень «влияет на безопасность окружающих» и задался вопросом: «И когда эти камеры будут снимать ямы, отсутствие разметки?»

Однако наибольшую популярность получила «старая, но актуальная бизнес-идея»: «Светлая майка, с чёрной полосой поперёк, для тех, кому лень пристегнуться».

Другие комментаторы поддержали: «Надеваем чёрные майки или майки с чёрной полосой».

Хотя нашлись и те, кто предложил более простое решение: «Или просто пристёгиваемся».

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