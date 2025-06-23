ЦАХАЛ атаковал шесть аэродромов в Иране 23.06.2025, 9:54

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Фото: пресс-служба ЦАХАЛа

Уничтожено 15 самолетов и вертолетов.

В понедельник, 23 июня, ЦАХАЛ атаковал шесть аэродромов иранского режима на западе, на востоке и в центре Ирана.

Как передает армейская пресс-служба, в результате ударов были повреждены взлетно-посадочные полосы, подземные ангары для самолетов, самолет-заправщик и самолеты F-14, F-5 и AH-1, сообщают «Детали».

В общей сложности беспилотные летательные аппараты уничтожили 15 самолетов и вертолетов иранского режима.

В ЦАХАЛе отмечают, что уничтоженные самолеты предназначались для использования против самолетов ВВС ЦАХАЛа и для предотвращения их атак на иранскую территорию. ВВС устранили возможность взлета с этих аэродромов.

Кроме того, армия обороны Израиля атаковала в районе города Керманшах в Иране пусковые установки и места хранения ракет класса «земля-земля», нацеленных на территорию Израиля. В атаке принимали участие 15 истребителей ВВС.

«Армия обороны Израиля продолжает усиливать свои атаки на военный потенциал иранского режима и продолжает работать над достижением превосходства в воздухе в целях поддержания безопасности Государства Израиль», — отметили в ЦАХАЛе.

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