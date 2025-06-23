«Банк перестал присылать СМС» 1 23.06.2025, 9:57

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Белорусы возмутился отсутствием уведомлений.

В редакцию «Онлайнера» написал читатель Александр, который заметил, что «МТБанк» перестал присылать уведомления насчет списаний меньше 15 рублей. В банке объяснили, с чем это связано.

— В «МТБанке» с 1 июня внесли изменения в порядок, связанный с информированием пользователей (СМС или сообщения в Viber). Теперь будут приходить сообщения только об операциях более 15 рублей. А услуга СМС-уведомлений у меня, в частности, стоит 3,99 рубля в месяц. Теряется весь смысл СМС-уведомлений как средства безопасности и контроля списаний, — считает читатель. — Теперь списания меньше 15 рублей можно увидеть только либо в мобильном приложении, либо в интернет-банкинге, но не в виде СМС или сообщений Viber.

В «МТБанке» пояснили, что услугу информирования оказывают при операциях на определенную сумму — не менее установленного минимального значения. Этот минимум может быть скорректирован, и клиенты оповещаются об этом заранее.

— На данный момент оптимальным минимальным значением является 15 рублей. Одна из причин: отправка уведомлений об операциях по банковской карточке с помощью Viber или СМС на небольшие суммы (менее 15 рублей) значительно перегружает телефон и мессенджеры, так как таких платежей в день у клиента может быть большое количество, и иногда мешает замечать важные сообщения.

В банке напомнили, что следить за балансом и списаниями по карте можно в мобильном приложении и интернет-банке в режиме онлайн. Бесплатно узнать информацию об актуальном балансе можно в отделениях, обменных пунктах, банкоматах и у робота-помощника при звонке в контакт-центр.

Специалисты также отметили, что у ряда белорусских банков действуют аналогичные условия по услуге информирования с помощью СМС-оповещений.

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