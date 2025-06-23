Норвегия будет производить надводные дроны в Украине 23.06.2025, 10:26

Страна выделила около 580 миллионов евро на поддержку «морской коалиции».

Норвегия объявила о намерениях вести разработку и производить надводные дроны на территории Украины.

Об этом сообщило норвежское Министерство обороны.

Согласно заявлению оборонного ведомства, Норвегия выделила около 6,7 млрд норвежских крон (примерно 580 млн евро) на поддержку «морской коалиции», которую страна возглавляет совместно с Великобританией.

«Часть этих средств будет направлена на разработку и производство беспилотных морских судов с использованием технологий KDA, производство которых будет базироваться в Украине», – заявил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик.

Норвежская оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) подписала соглашение с украинским партнером о совместной разработке и производстве надводных дронов в Украине с использованием норвежских технологий и опыта.

- Надводные дроны играют важную роль в помощи Украине защищать свою территорию и нейтрализовать российский флот в Черном море, – подчеркнули в Минобороны Норвегии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com