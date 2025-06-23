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«Вот что творится, ни одна служба не приехала»

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  • 23.06.2025, 10:33
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«Вот что творится, ни одна служба не приехала»

У белоруски прорвало центральную канализацию на участке, но коммунальные службы это проигнорировали.

В Пинске у жительницы частного сектора произошла серьезная авария: канализационный колодец на ее участке вышел из строя и начал фонтанировать, затопив двор сточными водами. Женщина оказалась в безвыходном положении — ни одна городская служба не отреагировала вовремя на ее обращения. Об этом она рассказала в TikTok, пишет «Зеркало».

@leska19890

♬ оригинальный звук - аleska1989

«Новая канализация, 4 тысячи белорусских рублей. Вот что творится, ни одна служба не приехала посмотреть, ни выкачать, ни откачать — никакой помощи нет. Позор Пинску, ужасный позор», — рассказала пинчанка.

В комментариях женщина рассказала, что никто в итоге так и не приехал и откачивать сточные воды пришлось самим: «Они нас затопили, а их ошибку мы исправляли сами. В Пинске нет водокачек — все на аварии. А у нас это был настоящий фонтан».

Она подчеркнула, что речь идет о центральной канализации, а не о частной.

Как рассказали в сюжете телерадиокомпании «Пинск», одно из немногих предприятий, способных помочь в подобных ситуациях, — Пинскводоканал, но его возможности ограничены. Из двух имеющихся машин для откачки канализационных стоков одна сейчас в ремонте, а другая задействована на текущих вызовах. Поэтому оперативно реагировать на все обращения предприятие физически не может.

Как объяснила начальница аварийно-диспетчерской службы Ольга Боричевская, услугу оказывают только при отсутствии аварий на городских сетях и при наличии условий для проезда техники. Если колодец расположен слишком далеко или въезд на участок затруднен — помочь бывает невозможно. В таких случаях жителям советуют обращаться к частникам. Но и здесь выбор невелик: в Пинске работают всего два индивидуальных предпринимателя, один из которых уже перегружен.

Ситуация осложняется растущим числом заявок: если в начале 2025 года их было около 90 в квартал, то ближе к лету — уже свыше ста в месяц. Пинскводоканал признает проблему, обещает усилить парк спецтехники и планирует закупить новую машину. До тех пор горожанам советуют подавать заявки заблаговременно, чтобы избежать аварий и затоплений.

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