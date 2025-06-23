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В США показали кадры возвращения стелс-самолетов B-2, сбросивших бомбы на Иран

  • 23.06.2025, 10:42
  • 1,228
В США показали кадры возвращения стелс-самолетов B-2, сбросивших бомбы на Иран

Миссия длилась 36 часов.

Стратегическое командование США обнародовало кадры возвращения на базу в Миссури бомбардировщиков-невидимок B-2, которые сбросили мощные бомбы на иранские ядерные объекты.

Накануне B-2 приняли участие в широкомасштабной операции с использованием маневров и приманок, целью которой было нанести сокрушительный удар по ядерной программе Ирана. После 36-часовой миссии они вернулись на базу единственного военного подразделения США, эксплуатирующего бомбардировщики B-2.

Агентство АР также засняло возвращение бомбардировщиков. Первая группа из четырех стелс-самолетов сделала круг над базой, а затем с севера приблизилась к взлетно-посадочной полосе. Еще одна группа из трех самолетов прибыла через 10 минут.

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