Зеленский в понедельник посетит Великобританию 23.06.2025, 10:55

Владимир Зеленский

В центре переговоров усиление давления против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник будет находиться с визитом в Великобритании.

Президент Украины говорил о последствиях ночного удара РФ, в частности о том, что РФ применила 352 дрона и 16 ракет.

По предварительным данным, по его словам, была применена и баллистика из Северной Кореи. Он отметил, что каждому в странах рядом с Россией, Ираном и Северной Кореей стоит думать о том, смогут ли там защитить жизнь, если эта коалиция убийц сохранится.

- Сегодня во время визита в Британию буду говорить с партнерами именно об этом – о защите Украины, которая должна стать основой значительно более сильной общей защиты. А также будем договариваться о новых и сильных шагах давления на Россию за эту войну и ради прекращения ударов, – сообщил Зеленский.

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