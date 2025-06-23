Настоящий флагман: появились полные характеристики «прозрачного» Nothing Phone 3 3 23.06.2025, 11:12

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Фото: Nothing

Аппарат будет получать обновления целых семь лет.

Nothing готовится к презентации своего первого флагмана. За несколько недель до официального анонса характеристики Nothing Phone (3) просочились в сеть. Теперь нам известно почти все – от камер до батареи, пишет Android Authority.

В Nothing ранее уже подтвердили, что основой для будущего флагмана станет Snapdragon 8s Gen 4. Производитель называет его «самым мощным чипом для смартфонов Nothing на сегодня». Остальные спецификации таковы:

Дисплей: 6,7 дюймовый LTPO OLED с разрешением 1.5К

Камеры: 50 Мп (основная), 50 Мп (широкоугольная), 50 Мп (телеобъектив 3х), 50 Мп (селфи)

Аккумулятор: 5150 мАч, быстрая зарядка по породу 100 Вт, беспроводная + реверсивная зарядка

Связь: NFC, E-SIM

ОС: Android 15 (Nothing OS 3.5), 7 лет поддержки обновлений

Также в сети показали предполагаемый дизайн Nothing Phone (3). Несмотря на то, что рендер размыт, можно оценить расположение камер и модуля Glyph Matrix, которые заменит фирменные глифы.

Фото: Gadget Bits

Презентация Nothing Phone 3 состоится 1 июля. Стоимость новинки составит порядка 800 евро.

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