В Могилеве прямо на крыше дома появился «бассейн», который никто не заказывал 2 23.06.2025, 11:20

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Зато просят убрать, но не получается.

Жительница Могилева показала в TikTok воду на крыше жилого дома и «поблагодарила» коммунальников за «бассейн», который никто не заказывал, заметило «Зеркало».

Могилевчанка сняла на видео воду на крыше многоэтажки — она почему-то не сливается вниз, хотя должна.

В ролике можно увидеть, как лестница выхода на крышу уходит просто в воду. За «бассейн» автор «благодарит» ЖЭУ № 7.

#ливни #потом #жэу #ремонт #беларусь ♬ .. - 🎭 @kepkananojkah0 Проблема длится уже 3-4 года. 3 года мы ругались и боролись, что бы нам поменяли кровлю , в квартире во время дождей был водопад Было постраченно много сил, времени и денег на восстановление ремонта в квартире. Сейчас из-за непроходимости левневки на крыше постоянно собирается «бассейн» и начинает течь все в квартиру. Помогите , куда можно обратиться , что бы был хоть какой-то результат, а не просто обещания. #могилев

Свежее видео за несколько часов набрало около 20 тысяч просмотров и десятки комментариев. Среди них такие:

«Элитный дом с бассейном».

«Ужас. У нас, как всегда, помогает только огласка, распространяйте видео».

«Пишите всем, начиная с ЖЭУ, записывайтесь на прием к вышестоящему начальству. Пока не поймут, что вы будете ходить и дурить голову им, проблема не решится. Решала проблему попроще, конечно, и потратила год, но все сделали, хотя в начале говорили, и средств нет, и что не могут ничего сделать».

«Каждую субботу в горисполкоме горячая линия работает. Позвоните, и все быстро решится».

«Пригласите начальника ЖЭУ-7 искупаться в этом бассейне, а также аварийную службу, которая приехала и ничего не сделала».

«Сегодня туда сходили, желание прийти к нам в квартиру не возникло даже у мастера по участку», — ответила автор видео утром 23 июня.

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