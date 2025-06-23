CEPA: Возможно ли НАТО без США? 2 23.06.2025, 11:24

1,452

В Европе все чаще задумываются о стратегической автономии.

Снижение интереса США к НАТО вызывает обеспокоенность среди европейских союзников и подталкивает к поиску альтернативных форматов оборонного сотрудничества, пишет издание CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

На фоне нестабильной внешней политики Вашингтона и растущих сомнений в надежности американских гарантий, в Европе усиливаются призывы к стратегической автономии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал пересмотреть формат альянса и создать «альтернативу НАТО в его нынешнем виде». Президент Франции Эммануэль Макрон, оставаясь формально приверженным альянсу, активно продвигает идею самостоятельной европейской обороны. Оба лидера признают: Европа должна быть готова действовать независимо от США.

Причиной такого поворота стало не только поведение президента США Дональда Трампа, но и общая тенденция американской политики к снижению вовлеченности в европейскую безопасность. Срыв помощи Украине, ограничение обмена разведданными и блокировка расширения НАТО подрывают доверие к США как лидеру альянса.

Однако новый формат — будь то реформа НАТО или расширение оборонной политики ЕС за его пределы — невозможно без справедливого распределения выгод и участия всех европейских стран. Идея заключается не в отказе от США, а в готовности Европы действовать самостоятельно при необходимости.

Развитие собственной оборонной промышленности, интеграция малых и средних стран и координация с союзниками вроде Великобритании и Норвегии должны стать основой новой архитектуры европейской безопасности. В условиях глобальной нестабильности Европа просто не может позволить себе зависеть от колебаний внешней воли.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com