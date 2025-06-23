Начался ремонт Красного костела в Минске 2 23.06.2025, 11:30

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Планируется, что ремонтные работы займут 20 месяцев.

В Минске спустя почти три года после закрытия начался ремонт Красного костела. Это заметило издание katolik.life.

Планируется, что ремонтные работы займут 20 месяцев. Таким образом, храм должен открыться после января 2027 года.

В соцсетях 22 июня появились фотографии ограды, установленной вокруг храма, и строительной техники возле него.

Ранее сообщалось, что ремонт костела святых Симеона и Елены в Минске должен начаться в конце июня 2025 года.

В сентябре 2022-го в здании произошел небольшой, но странный пожар, были разбиты стекла. Результаты расследования инцидента общественность так и не узнала. По официальной версии, произошло возгорание проводки. Однако верующие говорили, будто слышали звук разбитого стекла перед тем, как вспыхнул огонь, и видели странных людей у храма.

После этого власти закрыли здание на ремонт. Несколько лет в здании не производилось никаких действий.

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