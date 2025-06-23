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Две страны готовы сдвинуть вопрос отправки контингента в Украину с мертвой точки

  • 23.06.2025, 11:57
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Две страны готовы сдвинуть вопрос отправки контингента в Украину с мертвой точки
Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон
Фото: EPA

Несмотря на молчание США.

Несмотря на отсутствие видимой поддержки Соединенными Штатами идеи отправки иностранного миротворческого контингента в Украину, в Европе есть страны, которые готовы самостоятельно отправить военный контингент в Украину, пишет со ссылкой на источники обозреватель отдела международной политики zn.ua Владимир Кравченко.

Как отметил один из представителей украинской власти, определенные партнеры хотят продолжать движение в этом направлении, но ждут хотя бы молчаливого согласия президента США Дональда Трампа.

В свою очередь бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в комментарии отметил, что на идее отправки не стоит ставить крест, потому что как минимум в вопросе контингента очень заинтересована Франция.

О заинтересованности Парижа сказал и другой собеседник журналистов. Он отметил, что на данный момент Франции не хватает денег для реализации этого плана, но о готовности выделить средства сигнализировали в Германии.

Однако основным вопросом остается формат миссии, поскольку Украине нужны не силы сдерживания, а группа войск, которая готова отражать агрессию вместе с украинскими подразделениями в случае нарушения перемирия.

- Для этого необходимо, чтобы в сознании европейцев произошел перелом: ради собственной безопасности они должны принять непопулярные среди европейских обывателей решения. Иначе война может прийти и на их землю, - указывает Кравченко.

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