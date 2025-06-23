В Минске задержаны три топ-менеджера крупных страховых компаний
- 23.06.2025, 12:04
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Возбуждены уголовные дела.
Сотрудники ГУБОПиК при силовой поддержке СПБТ «Алмаз» задержали в Минске топ-менеджеров трех крупных страховых компаний: два генеральных директора 47 и 62 лет, а также 65-летний мужчина, ранее занимавший аналогичную должность, сообщили в пресс-службе МВД.
«Фигуранты, вступив в противоправный сговор с представителями коммерческих структур, в июне текущего года за решение вопросов о продолжении делового сотрудничества получили взятки, по предварительным данным, исчисляемые десятками тысяч евро и долларов», — заявили в милиции.
Сейчас сотрудники милиции определяют круг иных лиц, причастных к коррупционной схеме. Проводится проверка финансовой деятельности страховых фирм за последние годы.
Следователи возбудили уголовные дела за получение взятки в крупном размере. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.