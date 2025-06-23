Специалисты назвали рыбу, которую стоит включить в диету 23.06.2025, 12:23

Она сжигает жир и способствует похудению.

Камбала — не только вкусная рыба, но и настоящий союзник для тех, кто стремится похудеть. Благодаря низкой калорийности и высокому содержанию белка, она отлично вписывается в рацион, помогая сбрасывать вес без жертв во вкусе и питательности.

О лучшей рыбе для похудения рассказали в издании Eating Well.

Почему камбала так полезна при снижении веса

В первую очередь, камбала богата омега-3 жирными кислотами. Эти вещества не только укрепляют общее здоровье, но и играют важную роль в метаболизме жиров. Несмотря на то, что омега-3 в камбале меньше, чем, скажем, в лососе, её содержание значительно выше, чем в тилапии, треске или соме.

Кроме того, камбала — это источник качественного белка, который легко усваивается и надолго сохраняет чувство сытости. Такая пища помогает избежать переедания и одновременно поддерживает мышечную массу, что особенно важно при похудении.

Камбала также отличается высоким содержанием селена — мощного антиоксиданта, который способствует нормальной работе щитовидной железы. Этот элемент влияет на скорость обменных процессов и помогает организму эффективнее расходовать энергию, способствуя снижению веса.

Плюс — простота в приготовлении

Филе камбалы готовится быстро и без лишних усилий. Его можно запечь, слегка обжарить до золотистой корочки или приготовить на пару всего за 7–10 минут. Это делает рыбу идеальным вариантом для тех, кто хочет питаться полезно, не тратя много времени на готовку.

Таким образом, камбала — это не только вкусный и полезный продукт, но и эффективный компонент рациона для тех, кто хочет худеть с умом.

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