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Минчанку быстро уволили за полгода до пенсии, до этого изменив условия труда

  • 23.06.2025, 12:36
Минчанку быстро уволили за полгода до пенсии, до этого изменив условия труда

Ей удалось вернуться на работу.

В Минске наниматель решил разорвать трудовые отношения с работницей, которой до пенсии оставалось несколько месяцев. Нужна была веская причина, и для себя он ее нашел, однако уволенная обратилась за помощью. В итоге ее восстановили на работе, сообщила «Зеркало» со ссылкой на провластную Федерацию профсоюзов Беларуси.

Женщина трудилась на одном из столичных предприятий с 2007 года, работала на разных должностях. И вот за несколько месяцев до пенсии получила неожиданное уведомление, где говорилось «об изменении существенных условий труда».

Решение наниматель обосновал тем, что необходимо привести трудовые функции в соответствие с квалификационным справочником должностей и законодательством. То есть, по сути, речь шла о конкретизации должностных обязанностей, а не о производственных, организационных либо экономических факторах, отмечают в федерации.

Женщина с предлагаемым вариантом не согласилась. Посчитала действия нанимателя необоснованными и более того — «умышленно препятствующими выполнению работы».

Тот спорить не стал, просто уволил сотрудницу, невзирая на то, что до общеустановленного пенсионного возраста ей оставалось пять месяцев.

Женщина с помощью специалистов подготовила иск в суд.

Во время слушания дела наниматель сменил позицию. Пытался сослаться на то, что изменение им существенных условий труда сотрудницы было вызвано производственными и экономическими причинами.

Суд установил, что требования минчанки обоснованы и подлежат удовлетворению. Бывшая работница восстановлена в прежней должности.

Кроме того, наниматель обязан выплатить ей сумму в размере среднего заработка за время вынужденного прогула и возместить моральный ущерб. В целом — около 4 тысяч рублей.

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