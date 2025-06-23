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«Белые грибы и подосиновики идут на убыль, а вот лисичек будет много»

  • 23.06.2025, 12:51
  • 1,246
«Белые грибы и подосиновики идут на убыль, а вот лисичек будет много»

Грибники и ученые сказали о грибном буме в Беларуси.

Грибной бум в Беларуси набирает обороты. Так, к концу первого летнего месяца белорусы отмечают - «грибы пошли!». Переменчивая, но подходящая для грибного сезона погода поспособствовала тому, что в лесах Беларуси лисички уже целыми стаями размещаются в моховых подушках, растут подосиновик и подберезовики.

На минской Комаровке продавцы, однако, говорят, что с грибами ситуация в прошлом году была лучше к этому времени. Пока продаются только собранные лисички, еще - «сыроежка где-нигде вылазит, боровик бывает один-два найдешь, редкий подосиновик, подберезовик».

В свою очередь белорусские ученые обращают внимание на то, что самые большие волны плодоношения грибов происходят один раз в двенадцать лет.

- После сезонов подобных прошлогоднему, когда было не слишком много грибов, мицелле грибов необходимо накопить достаточное количество питательных веществ, - прокомментировал Александр Храмцов, доцент кафедры ботаники биологического факультета БГУ.

И все же грибники завсегдатаи отмечают - грибной бум в Беларуси локально, но идет, этому помогли дожди и перепады температур. «Грибной фронт» идет к центру Беларуси с Гомельской области - Речица, Мозырь, Бобруйск, захлестывает Минск.

Грибным уловом делятся белорусы и в соцсетях. После прошедших выходных любители тихой охоты отмечают: «Лисички пошли, благородные грибы отходят. Солнце делает свое дело и лисички подросли. Еще пару дней и размер гриба будет достойный. Увы, белые грибы и подосиновики идут на убыль».

Еще один подписчик сообщества после похода в лес в Минском районе поделился тем, что полезли сетчатые колосовики, кое-где подосиновики и подберезовики, и предсказывает, что лисичек будет много - «но пока булавочные совсем».

Многие белорусские грибники отмечают также, что из-за холодов в лесу еще не так много комаров, что тоже не может не радовать.

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