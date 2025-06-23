Америка перешла к действиям
- Сергей Асланян
- 23.06.2025, 13:00
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США показали на деле, что они могут.
Америка воюет за Израиль. Для забывших историю это кажется невиданным прецедентом. Никто не спешит вспоминать, чтобы одна страна воевала по поручению другой. Так постоянно делал Советский Союз. СССР воевал за северных корейцев. Точно по такому же сценарию, как сейчас США воюют в Иране – авиацией.
Советские самолеты базировались в Китае и летали воевать в Корею против американцев. В следующей войне – во Вьетнаме – СССР опять воевал «от имени и по поручению» в чужой стране с чужим врагом. По праву сильного это было принято всем миром под возгласы осуждения и резолюции международных организаций.
Сегодня Америка наконец-то от «глубокого осуждения» перешла к действиям и на деле показала, что она тоже может.
Сергей Асланян, «Фейсбук»