закрыть
23 июня 2025, понедельник, 14:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси появятся новые обязанности для родителей и ограничения для педагогов

  • 23.06.2025, 13:10
  • 3,616
В Беларуси появятся новые обязанности для родителей и ограничения для педагогов

Лукашисты поддержали законопроект, который раскритиковали в ООН.

«Палата представителей» 23 июня во втором чтении приняла законопроект «Об изменении законов по вопросам обеспечения прав детей». Инициатива, в частности, вводит новую обязанность для родителей: защищать детей от «вредной» информации в сети. А лица, «совершившие преступления экстремистской направленности», лишаются права заниматься педагогической деятельностью, сообщает «Зеркало».

Проект закона, разработкой которого занимались МВД, Минобразования и Генпрокуратура, был принят в первом чтении 7 февраля и вносит изменения в уже существующие кодексы — о браке и семье, о правах ребенка и некоторые другие.

Как уточнили в «палате представителей», законопроект закрепляет новые правовые нормы:

- совершенствование механизма защиты детей от информации, «причиняющей вред их здоровью и развитию». В частности, родителей обяжут следить за тем, чтобы дети не получали доступ к опасному контенту онлайн. При этом госорганы и другие организации должны будут давать советы, информацию и рекомендации о том, как защитить ребенка от вреда в интернете;

- игрушки, сделанные по образу героев из фильмов и компьютерных игр, теперь будут считаться информационной продукцией. Их можно будет продавать только с присвоением знака возрастной категории;

- для детей-сирот и тех, кто остался без родителей, а также для взрослых из их числа, вводятся законные гарантии — им должны предоставлять медицинские изделия, включая очки и медтехнику, бесплатно или по льготе;

Кроме того, законопроект предусматривает «усиление защиты детей от всех видов насилия». Для этого предлагаются следующие положения:

- лица, совершившие «преступления экстремистской направленности» или связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных средств либо их прекурсоров и аналогов, лишаются права заниматься педагогической деятельностью;

- Судя по законопроекту, к работе не будут допущены педагоги, имеющие непогашенную или неснятую судимость, а также совершившие преступления «экстремистской» направленности вне зависимости от снятия или погашения судимости либо прекращения уголовного преследования в отношении них за совершение указанных преступлений.

В документе не указано, какие статьи относятся к «экстремистским».

- работодатели (организации и ИП), прежде чем нанимать человека для работы с детьми, будут обязаны объяснить ему законы о защите прав ребенка — в том числе о защите от насилия, жестокого обращения и эксплуатации — и предупредить о последствиях нарушения этих правил;

все, кто собирается работать с детьми, при оформлении договора должны будут подписать обязательство соблюдать права ребенка — не допускать насилия, жестокого обращения или эксплуатации — и выполнять установленные законом ограничения;

- работодатели, компании и предприниматели могут проводить психологические собеседования с теми, кто собирается работать с детьми или уже занимается этим.

Чтобы законопроект начал работать, далее его должны одобрить в совете республики, после чего он попадет на подпись к диктатору Лукашенко. Только после этого документ получит статус закона, а эти новые положения вступят в силу после официального опубликования.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров
Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных Дмитрий Бондаренко
Надеюсь, США не остановятся
Надеюсь, США не остановятся Наталья Радина