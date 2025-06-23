В Беларуси появятся новые обязанности для родителей и ограничения для педагогов 23.06.2025, 13:10

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Лукашисты поддержали законопроект, который раскритиковали в ООН.

«Палата представителей» 23 июня во втором чтении приняла законопроект «Об изменении законов по вопросам обеспечения прав детей». Инициатива, в частности, вводит новую обязанность для родителей: защищать детей от «вредной» информации в сети. А лица, «совершившие преступления экстремистской направленности», лишаются права заниматься педагогической деятельностью, сообщает «Зеркало».

Проект закона, разработкой которого занимались МВД, Минобразования и Генпрокуратура, был принят в первом чтении 7 февраля и вносит изменения в уже существующие кодексы — о браке и семье, о правах ребенка и некоторые другие.

Как уточнили в «палате представителей», законопроект закрепляет новые правовые нормы:

- совершенствование механизма защиты детей от информации, «причиняющей вред их здоровью и развитию». В частности, родителей обяжут следить за тем, чтобы дети не получали доступ к опасному контенту онлайн. При этом госорганы и другие организации должны будут давать советы, информацию и рекомендации о том, как защитить ребенка от вреда в интернете;

- игрушки, сделанные по образу героев из фильмов и компьютерных игр, теперь будут считаться информационной продукцией. Их можно будет продавать только с присвоением знака возрастной категории;

- для детей-сирот и тех, кто остался без родителей, а также для взрослых из их числа, вводятся законные гарантии — им должны предоставлять медицинские изделия, включая очки и медтехнику, бесплатно или по льготе;

Кроме того, законопроект предусматривает «усиление защиты детей от всех видов насилия». Для этого предлагаются следующие положения:

- лица, совершившие «преступления экстремистской направленности» или связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных средств либо их прекурсоров и аналогов, лишаются права заниматься педагогической деятельностью;

- Судя по законопроекту, к работе не будут допущены педагоги, имеющие непогашенную или неснятую судимость, а также совершившие преступления «экстремистской» направленности вне зависимости от снятия или погашения судимости либо прекращения уголовного преследования в отношении них за совершение указанных преступлений.

В документе не указано, какие статьи относятся к «экстремистским».

- работодатели (организации и ИП), прежде чем нанимать человека для работы с детьми, будут обязаны объяснить ему законы о защите прав ребенка — в том числе о защите от насилия, жестокого обращения и эксплуатации — и предупредить о последствиях нарушения этих правил;

все, кто собирается работать с детьми, при оформлении договора должны будут подписать обязательство соблюдать права ребенка — не допускать насилия, жестокого обращения или эксплуатации — и выполнять установленные законом ограничения;

- работодатели, компании и предприниматели могут проводить психологические собеседования с теми, кто собирается работать с детьми или уже занимается этим.

Чтобы законопроект начал работать, далее его должны одобрить в совете республики, после чего он попадет на подпись к диктатору Лукашенко. Только после этого документ получит статус закона, а эти новые положения вступят в силу после официального опубликования.

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