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Белорус взял в долг $19 тысяч и не отдавал

  • 23.06.2025, 13:19
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Белорус взял в долг $19 тысяч и не отдавал

Что было дальше?

Суд Волковысского района признал местного жителя виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Установлено, что обвиняемый в течение почти двух лет — с марта 2021 года по февраль 2023 года — под разными предлогами выманивал у людей деньги, не собираясь их возвращать.

Как сообщили в суде, мужчина действовал в Волковыске, Гродно и на территории Польши. Он сознательно вводил в заблуждение шестерых человек, которые рассчитывали на его порядочность и передавали ему деньги без расписок или заключения договоров займа. Общая сумма, которой он таким образом завладел, превысила 63 тысячи рублей.

Сначала он регулярно обещал вернуть долг и придумывал причины для отсрочек, а затем вовсе исчез и перестал выходить на связь. В августе 2023 года мужчину задержали в Санкт-Петербурге, где он находился по административному делу. Однако даже после уведомления о возбуждении уголовного дела он снова скрылся и был повторно задержан в октябре 2024 года.

На судебном заседании обвиняемый заявил, что действительно брал в долг деньги у четырех человек и возвращал их «по мере возможности», а еще двух якобы не знал.

Суд учел, что подсудимый длительное время находился в розыске, а причиненный ущерб был возмещен лишь частично. По приговору он получил 5 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима и штраф в размере 100 базовых величин.

Также суд постановил взыскать с него в пользу потерпевших более 31,5 тысячи рублей в качестве возмещения имущественного вреда, свыше 1,5 тысячи рублей в доход государства за государственную пошлину, а также свыше 1,2 тысячи рублей процессуальных издержек, связанных с его розыском.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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