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Хватит откладывать решение

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  • Гарри Каспаров
  • 23.06.2025, 13:30
  • 2,124
Хватит откладывать решение
Гарри Каспаров

Дональд Трамп сделал свой ход.

В шахматах наступает момент, когда партия достигает кульминации и принятие решения становится неизбежным.

Игра так или иначе должна закончиться – и игрок обязан сделать ход. Его решение может быть правильным, а может – ошибочным. Но оно неизбежно.

За 20 лет, прошедших с тех пор, как я ушел из профессиональных шахмат, я заметил, что и в реальной жизни события часто развиваются по такому же сценарию. Так происходит с Ираном: мы уже прошли точку кульминации в многолетнем противостоянии между Ираном с одной стороны и США, Израилем и их союзниками – с другой. Подлинного статус-кво никогда не было, была лишь иллюзия стабильности, скрывающая медленную, но неуклонную эскалацию. Совсем недавно Израиль при молчаливой поддержке США и Европы ослабил иранскую систему ПВО и разгромил его прокси-силы в Ливане и Сирии. При таком развитии событий Иран либо достиг бы своей цели – создать атомную бомбу, либо Запад его остановил бы. Ошибочная ядерная сделка времен Обамы была попыткой временно приостановить процесс, но она не изменила фундаментальных целей ни одной из сторон. А в шахматах нет тайм-аутов. Кто-то неизбежно должен был попытаться поставить точку.

Дональд Трамп сделал свой ход – и этим он показал, что все его предвыборные заявления о роли «президента мира» не более чем пустые слова. В субботу вечером США нанесли удары по основным ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Почти по всем вопросам я с Трампом не согласен – по существу, по символике и по стилю. Я этого не скрываю. Однако я по-прежнему оцениваю каждое конкретное действие по его сути. И я не одинок в этом подходе: даже конгрессмен Адам Кинзингер, герой демократии по версии RDI и человек, явно не питающий симпатий к президенту, назвал эти удары «правильным решением».

Я призываю всех оценивать ситуацию сдержанно и объективно. Если бы вы осудили эту атаку, будь она проведена Обамой, – что ж, это справедливо. Но если в глубине души вы знаете, что тогда бы вы ее поддержали, – не стоит осуждать и сейчас.

Думаю, вы уже поняли: я поддерживаю решение президента Трампа уничтожить ядерную программу Ирана. Я понимаю соблазн провести параллели с Ираком 2003 года, но это разные операции, разные страны, разные президенты – и, соответственно, выводы тоже разные. Есть и другие исторические аналогии, которые ведут нас к иным заключениям. Израиль дважды разрушал начинающуюся ядерную инфраструктуру своих врагов – в Ираке (1981) и в Сирии (2007). Эти налеты не привели к затяжным войнам – напротив, они предотвратили потенциальные катастрофы. Сирийская гражданская война и так была достаточно кровавой, когда у диктатора были химическое оружие и бочковые бомбы – представьте, если бы Асад еще и шантажировал собственный народ ядерным оружием. На данном этапе я не вижу предпосылок для затяжной войны между США и Исламской Республикой. Уничтожение ключевых ядерных объектов Ирана вполне может привести к быстрому завершению конфликта.

Если взглянуть на внутриполитическую реакцию в США, то становится ясно: объявлять каждый серьезный шаг президента «конституционным кризисом» – это уже на грани политической безответственности. Гарантирую, настоящие конституционные кризисы у нас еще впереди, до окончания срока Трампа. Так что давайте сохранять хладнокровие, хорошо?

Разумеется, у меня нет особого доверия к этому шапито, которое именуется Кабинетом министров. Пит Хегсет – несерьезная фигура в роли министра обороны, и, судя по всему, даже сам Трамп уже не доверяет главе национальной разведки Тулси Габбард. Поэтому, хоть я и считаю, что президент принял верное решение, я не поддерживаю тот процесс, который к нему привел. И меня беспокоит, как эта некомпетентная команда справится с последствиями. Не стоит забывать, что у противника тоже есть право на ответ, и Иран, без сомнения, отреагирует. Хотелось бы, чтобы в тот момент страна была в более надежных руках.

Мы можем спорить о том, насколько Дональд Трамп способен справляться с кризисом по мере его развития. Мы можем спорить и о том, как за десятилетия расширялись полномочия президента. Но мы находимся там, где находимся, и то, что сделал Трамп, по сути, не сильно отличается от военных ударов по Ираку и Йемену, которые наносили президенты Обама и Байден. Если вы не согласны с ударами по Ирану – пожалуйста! Но выстраивайте аргументы с точки зрения политики, а не демократии. Приписывать события субботы авторитарным наклонностям Трампа, как это делает обозреватель Рут Бен-Гиат, или называть их незаконными и поводом для импичмента, как АОК и Рашида Тлаиб… Ну, это выглядит как чрезмерно партийный подход для тех американцев, которые знают, что вражда между США и Ираном началась задолго до января нынешнего года, и помнят аналогичные меры со стороны предшественников Трампа. Это подрывает реальные протесты против очевидно недопустимого поведения президента внутри страны и выставляет оппозицию несерьезной.

Когда делаешь ход в разгар шахматной партии, ты не всегда знаешь, приведет ли он к победе. Исход интервенции Трампа в Иране пока совершенно неясен. Если он потребует дополнительных ресурсов для более широкой войны – да, Конгресс обязан будет его контролировать. Но пока мы до этого не дошли, и я не уверен, что вообще дойдем. В «Твиттере», где принято «ловить на горячем», не ценятся ни терпение, ни вдумчивый анализ фактов. Но в реальном мире – особенно в военное время – именно это и является добродетелью.

Гарри Каспаров, «Форум свободной России»

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