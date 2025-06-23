Хаменеи передал Путину письмо
- 23.06.2025, 13:39
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Аятолла просит Россию поддержать иранский режим.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, приехавший в Москву для встречи с Путиным, передаст ему письмо верховного лидера аятоллы Али Хаменеи с просьбой поддержать Тегеран после ударов США по ядерным объектам, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По словам собеседников, иранская сторона «пока не впечатлена» поддержкой России в условиях продолжающейся операции Израиля и американского удара, и хотела бы, чтобы Путин «сделал больше». Они не уточнили, на какую именно помощь рассчитывает Тегеран.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что тема переговоров Путина и Аракчи «чрезвычайно ясная». На вопрос о том, что Россия готова сделать для Ирана, он ответил: «Все зависит от того, что необходимо Ирану».